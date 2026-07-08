Francesco Quattrini sarà il nuovo cancelliere di Stato. Lo rende noto il Consiglio di Stato ticinese in una nota.

Repubblica e Cantone Ticino

Cantone Francesco Quattrini sarà il nuovo cancelliere di Stato ticinese

È stato nominato dall'Esecutivo ticinese quale successore di Arnoldo Coduri, che alla fine dell’anno passerà al beneficio della pensione.

Dopo aver ottenuto la licenza in scienze politiche e sociali all’Università di Losanna nel 1995, Quattrini ha iniziato la propria carriera nel settore professionale per poi approdare nella diplomazia al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

È entrato alle dipendenze del Cantone nel 2014, prima nel ruolo di delegato cantonale per i rapporti transfrontalieri e internazionali e dopo nel 2017 come delegato cantonale alle relazioni esterne.

In servizio a partire dal 1° gennaio 2027

Come si legge nel comunicato, «Quattrini si distingue per essere un dirigente dinamico con uno spiccato senso etico e orientato ai risultati, caratterizzato da una solida capacità di analisi sistemica e da un approccio pragmatico, competenze indispensabili per guidare le sfide future».

Il nuovo cancelliere fornirà al Governo ticinese «un supporto strategico, organizzativo e consulenziale». Inoltre, tra i suoi numerosi compiti, sarà chiamato a condurre «l’importante processo di trasformazione digitale dell’Amministrazione cantonale».

Quattrini assumerà il suo nuovo incarico a partire dal 1° gennaio 2027. Intanto il Consiglio di Stato ringrazia l’attuale cancelliere per il lavoro svolto finora.