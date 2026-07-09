Politica
Francia: Le Pen ampiamente in testa per presidenziali 2027
Marine Le Pen in una foto recente.
Keystone
Marine Le Pen risulta ampiamente in testa nelle intenzioni di voto nel primo turno delle elezioni presidenziali francesi del 2027: è quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'Istituto Ifop per la tv LCI e il giornale Le Figaro.
La leader del Rassemblement National (RN) raccoglierebbe il 36% delle preferenze nel primo turno elettorale. Una progressione di 4 punti in 15 giorni, precisa Ifop. Malgrado la condanna in secondo grado sul caso degli assistenti parlamentari a Strasburgo, Le Pen ha annunciato l'altra sera su Tf1 la sua quarta candidatura all'Eliseo nel 2027. Il sondaggio è successivo al suo intervento in tv.