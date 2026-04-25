  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nominato dall'Esecutivo Il socialista Elias Moussa è il nuovo sindaco di Friburgo

SDA

25.4.2026 - 17:27

Il nuovo sindaco di Friburgo Elias Moussa (PS)
Il nuovo sindaco di Friburgo Elias Moussa (PS)
Keystone

La città di Friburgo ha un nuovo sindaco. Il socialista Elias Moussa, 41 anni, è stato nominato oggi nella seduta costitutiva dai membri dell'Esecutivo comunale. Succede al collega di partito Thierry Steiert, che non si era ripresentato alle elezioni del marzo.

Keystone-SDA

25.04.2026, 17:27

25.04.2026, 17:36

In quella occasione, i partiti borghesi avevano vinto la loro scommessa di almeno scalfire la netta maggioranza di sinistra. Nella nuova legislatura dispongono di due seggi su cinque nell'esecutivo, contro uno solo finora.

Il centro-destra aveva perso una delle sue due poltrone cinque anni fa. L'8 marzo è riuscito a fare eleggere Simon Murith et Isabelle Sob (nuova vicesindaca), entrambi del Centro.

Nell'esecutivo del capoluogo siedono anche la socialista Marine Jordan e l'ecologista Mirjam Ballmer, ha indicato in una nota la città.

I più letti

Cassiera dell'Ikea ha permesso per anni a parenti e amici di fare acquisti gratis
Ecco chi è davvero Giulio Berruti, il nuovo amore di Michelle Hunziker
Oro alle stelle: ecco perché sta salvando la BNS e perché probabilmente continuerà a salire
Donna sbranata dai cani in Valtellina, ecco le tre ipotesi d'indagine
Ecco l'invito super originale per il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo

Altre notizie

Il «sì» dei delegati del partito. Il co-presidente del PS Cédric Wermuth può ricandidarsi al Nazionale

Il «sì» dei delegati del partitoIl co-presidente del PS Cédric Wermuth può ricandidarsi al Nazionale

Rapporto Meylan. Governo vodese, la Sinistra chiede le dimissioni di Dittli, pure il messaggio da parte della Destra è chiaro

Rapporto MeylanGoverno vodese, la Sinistra chiede le dimissioni di Dittli, pure il messaggio da parte della Destra è chiaro

Figura nota e controversa. Addio a Monika Stocker, la celebre Verde zurighese morta a 77 anni

Figura nota e controversaAddio a Monika Stocker, la celebre Verde zurighese morta a 77 anni