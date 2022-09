Il Cantone esclude degli aiuti ai media: «Ci pensi Berna»

Altolà agli aiuti di stato cantonali. Nella foto: Olivier Curty. Keystone

Il Consiglio di Stato del Canton Friburgo esclude aiuti strutturali per la stampa: l'esecutivo trae le sue conclusioni da un rapporto che analizza lo stato dei media locali e suggerisce modi per garantire l'attuale offerta a lungo termine.

«I media indipendenti sono essenziali per il buon funzionamento di una democrazia», riconosce il presidente dell'esecutivo Olivier Curty (Centro) in un'intervista pubblicata oggi da La Liberté. «Tuttavia, il cantone non ha né la base costituzionale né quella legislativa per introdurre aiuti diretti», ha aggiunto il responsabile del dipartimento economia. A suo avviso le misure di sostegno dovrebbero essere adottate a livello federale.

Pubblicato ieri, il rapporto di 14 pagine – che fa seguito a un postulato presentato in parlamento da due deputati di sinistra e poi accettato quasi all'unanimità – è stato accolto con delusione da alcuni dirigenti del settore mediatico, alle prese con il problema del calo degli introiti pubblicitari. Al documento viene rimproverata la mancanza di proposte concrete per far fronte alle difficoltà. Lo studio suggerisce di promuovere l'innovazione e di organizzare un tavolo di lavoro per seguire gli sviluppi futuri del ramo.

hm, ats