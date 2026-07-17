Ieri sera e nella notte alcune regioni della Svizzera sono state nuovamente colpite da violenti temporali. Nel solo Canton Zurigo i pompieri sono dovuti intervenire 268 volte, mentre a Montreux, il Jazz Festival ha dovuto chiudere temporaneamente. Jovanotti, ospite della serata, l'ha presa con allegria e con la solita energia.

Maltempo in Svizzera Fulmini e saette sul Festival di Montreux, Jovanotti: «Sul palco ho scaricato megawatt di energia»

La maggior parte degli interventi per il maltempo in Svizzera ha riguardato infiltrazioni d'acqua negli edifici e alberi caduti. Secondo SRF Meteo, fino alle 23 sono stati registrati oltre 26'000 fulmini e si sono abbattute piogge torrenziali a intermittenza.

È a Winterthur/Seen che le precipitazioni sono state più intense. In una sola serata è caduto circa un terzo delle precipitazioni che solitamente si registrano nell'intero mese di luglio.

A Winterthur sono caduti anche chicchi di grandine fino a 3 cm di diametro, ha precisato MeteoSvizzera.

A Winterthur i pompieri sono dovuti intervenire 80 volte

Nella città zurighese i pompieri sono dovuti intervenire 80 volte. Il vento ha inoltre spostato una tettoia per biciclette e ha trascinato due toilette mobili nel fiume Eulach. Presso la stazione di Winterthur/Töss un albero è caduto su una linea elettrica.

Sempre nel Canton Zurigo, a Illnau-Effretikon, il vento ha addirittura strappato via parti del tetto di una casa. Inoltre, a Horgen, a causa del maltempo, è stato necessario sfollare temporaneamente il pubblico della popolare trasmissione della SRF «Donnschtig-Jass». Il programma ha potuto svolgersi successivamente come previsto.

Pure nei cantoni di Turgovia e Berna, le polizie hanno ricevuto segnalazioni di cantine allagate, alberi caduti sulle strade e altri oggetti che bloccavano le carreggiate.

Temporali anche in Romandia, Jazz Festival chiuso temporaneamente

Forti temporali anche in Romandia, dove ieri sera il Montreux Jazz Festival ha dovuto chiudere temporaneamente ed evacuare gli spazi esterni, nonché le strutture provvisorie, poco dopo le 20.

Tutte le attività sono tuttavia riprese poco prima delle 21.30, hanno precisato gli organizzatori.

Jovanotti «elettrificato»

Ospite della serata di ieri sera c'era anche il cantante italiano Jovanotti, che attraverso un post ha trasformato il maltempo in una carica di energia: «Un temporale di fulmini e saette mi ha elettrificato e sul palco ho scaricato a terra qualche megawatt di energia».

Per l'artista romano infatti il palcoscenico è il suo habitat naturale. Già a Montreux nel 1999, il Jova ha presentato quest'anno «Il corpo umano, Vol. 1», il suo 16mo album.

Anche in altre regioni vodesi, i vigili del fuoco hanno dovuto intervenire a causa della caduta di alberi o danni a elementi quali i teli da cantiere.

Nel canton Friburgo, è stato soprattutto il vento violento a farla da padrone. A Plaffayen, nella regione dello Schwarzseee, Eolo ha soffiato con raffiche fino a 108 km/h, stando a MeteoSvizzera.