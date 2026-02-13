Un aereo di Swiss partito da Zurigo e diretto a Boston ha dovuto effettuare un atterraggio fuori programma questa notte nella capitale irlandese Dublino. A causare la sosta imprevista la presenza di fumo a bordo, provocata da un powerbank.

Una volta resosi conto della situazione, l'equipaggio del volo LX52, decollato da Kloten alle 18.11 di ieri, ha immediatamente richiesto l'autorizzazione per un atterraggio prioritario, ha indicato il vettore a Keystone-ATS. Il fatto è stato inizialmente riportato dal sito web del «Blick».

L'aereo, con 206 passeggeri, ha toccato terra in sicurezza alle 3:07 di oggi. I viaggiatori hanno trascorso in hotel la notte. Gli esperti esamineranno a fondo il velivolo prima del suo rientro a Zurigo, precisa la compagnia.

Già alla fine di luglio un volo Swiss da Zurigo a New York si era dovuto fermare a Bangor, nello Stato americano del Maine, per un inconveniente simile. Allora era stata una custodia per cuffie rimasta incastrata in un sedile a sprigionare del fumo.

Proibito l'uso dei powerbank

La controllata di Lufthansa aveva colto l'occasione per ricordare le norme vigenti relative ai dispositivi elettronici con batterie al litio. Fra le altre cose si sottolineava come dall'inizio di quest'anno sia proibito l'uso dei powerbank.

I passeggeri possono portare con sé al massimo due di queste batterie portatili, ma non è permesso effettuare ricariche a bordo. Esse vanno tenute addosso, nella tasca del sedile o nel bagaglio a mano sotto il sedile. È invece vietato trasportarle in stiva o nella cappelliera.