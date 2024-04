Immagine d'illustrazione sda

La strada della Furka, tra Hospental e Realp, nel Canton Uri, è nuovamente aperta dopo essere stata chiusa per il pericolo di valanghe. Lo ha comunicato la polizia cantonale, aggiungendo che contemporaneamente è ripreso anche il servizio di trasporto auto attraverso il tunnel ferroviario della Furka tra Realp e Oberwald (VS).

SDA

Sempre da oggi pomeriggio, anche la Val Poschiavo (GR) è di nuovo accessibile via strada: per due giorni è stata isolata dal resto della Svizzera a causa di una tempesta di föhn e di precipitazioni nevose. Resta invece sospeso il traffico ferroviario tra Pontresina (GR) e Poschiavo.

Il pericolo di valanghe resta marcato in una gran parte delle Alpi svizzere, scrive l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF). La strada del passo del Sempione è ancora chiusa tra Gondo (VS) e Iselle (I), secondo informazioni del TCS.

ev, ats