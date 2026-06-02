Due cittadini cileni di 26 e 21 anni residenti in Cile e un cubano 26enne residente in Italia sono stati fermati di recente a Chiasso dai collaboratori dell’ Sono sospettati di aver commesso e tentato una serie di furti con scasso in abitazioni, nel corso delle ultime settimane, come precisa un comunicato congiunto diffuso martedì da polizia cantonale ticinese e ministero pubblico. All’interno della loro auto, con targhe italiane, sono stati rinvenuti attrezzi per lo scasso e refurtiva. Il bottino di alcuni colpi ha così potuto essere recuperato. Il loro arresto è già stato confermato.