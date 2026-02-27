Sono un 19enne algerino e tre cittadini francesi di 17, 22 e 25 anni i quattro uomini fermati dopo il furto con scasso in un’ Tutti residenti in Francia, dovranno rispondere di furto, danneggiamento, violazione di domicilio e infrazione alla Legge federale sugli stranieri. Il 22enne risponde anche di guida senza autorizzazione. I quattro avevano svaligiato l'armeria e tentato la fuga verso Locarno. Sono stati fermati a Monte Carasso dopo un inseguimento. La refurtiva è stata recuperata. Una task force di fedpol e polizie cantonali indaga su possibili collegamenti con altri casi simili.