Dopo la fuga rocambolesca
Furto in un'armeria di Camorino, disposto l'arresto dei quattro autori
Immagine d'illustrazione
archivio KEYSTONE
Al termine dei verbali di interrogatorio, è stato disposto l'arresto dei quattro uomini fermati sabato notte, poco prima delle 5.30, in territorio di Monte Carasso, dopo il furto con scasso in un’armeria di Camorino.
Si tratta di un 19enne algerino e di un 17enne, un 22enne e un 25enne francesi, tutti residenti in Francia. Le ipotesi di reato a loro carico sono di furto, danneggiamento, violazione di domicilio e infrazione alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione.
Il 22enne deve rispondere anche di guida senza autorizzazione. La misura restrittiva della libertà è già stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi.
L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Alvaro Camponovo e dalla Magistratura dei Minorenni.
La vicenda
L’operazione, lo ricordiamo, era scattata poco dopo le 4, in seguito a una segnalazione che ha portato all’attivazione di un dispositivo di ricerca coordinato.
Gli autori del furto si sono poi dati alla fuga a bordo di un’auto in direzione di Locarno. Una volta giunta a Minusio, la vettura avrebbe poi proseguito la corsa tornando verso nord.
L’auto è infine stata fermata in territorio di Monte Carasso poco prima delle 5.30 e la refurtiva recuperata.