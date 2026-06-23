Si tratta di un 19enne algerino e di un 17enne, un 22enne e un 25enne francesi, tutti residenti in Francia. Le ipotesi di reato a loro carico sono di furto, danneggiamento, violazione di domicilio e infrazione alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione.

Il 22enne deve rispondere anche di guida senza autorizzazione. La misura restrittiva della libertà è già stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi.

L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Alvaro Camponovo e dalla Magistratura dei Minorenni.

La vicenda

L’operazione, lo ricordiamo, era scattata poco dopo le 4, in seguito a una segnalazione che ha portato all’attivazione di un dispositivo di ricerca coordinato.

Gli autori del furto si sono poi dati alla fuga a bordo di un’auto in direzione di Locarno. Una volta giunta a Minusio, la vettura avrebbe poi proseguito la corsa tornando verso nord.

L’auto è infine stata fermata in territorio di Monte Carasso poco prima delle 5.30 e la refurtiva recuperata.