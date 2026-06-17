  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Vertici G7: Parmelin soddisfatto dell'organizzazione in Svizzera

SDA

17.6.2026 - 11:04

Parmelin ha potuto brevemente discutere dei dazi con rappresentanti dell'amministrazione Trump.
Parmelin ha potuto brevemente discutere dei dazi con rappresentanti dell'amministrazione Trump.
Keystone

«Dal punto di vista svizzero, gli aspetti organizzativi del G7 sono andati molto bene». Lo ha dichiarato il presidente della Confederazione Guy Parmelin, esprimendo soddisfazione per come sono stati gestiti gli arrivi delle varie delegazioni all'aeroporto di Ginevra.

Keystone-SDA

17.06.2026, 11:04

17.06.2026, 11:08

Parmelin ha avuto l'occasione di visitare le varie aree di sicurezza dello scalo romando e le infrastrutture di Skyguide. «La logistica rappresenta una sfida poiché, a seconda dell'arrivo degli aerei, a volte è stato necessario cambiare i punti di accoglienza», ha messo in evidenza oggi davanti ai media.

Stando al consigliere federale, «tutti questi aspetti hanno funzionato bene». Il vodese ha poi ricordato che restano ancora da regolare le partenze: tuttavia, i responsabili gli hanno assicurato che le procedure sono più semplici rispetto a quelle per gli arrivi.

Parmelin ha approfittato del vertice nella vicina Francia per svolgere rapidi incontri bilaterali, ad esempio con il rappresentante americano al commercio Jamieson Greer e il segretario al tesoro Scott Bessent. «Abbiamo fatto il punto su diverse questioni importanti. Abbiamo ricevuto alcuni segnali piuttosto positivi, ma bisogna restare prudenti», ha illustrato il titolare del Dipartimento dell'economia (DEFR), aggiungendo che non esiste una tempistica per chiudere un accordo commerciale con gli Usa.

Il tema dei dazi non è per contro stato affrontato con il presidente Donald Trump. L'incontro fra i due leader, sulla pista dell'aeroporto, è infatti stato di brevissima durata.

I colloqui bilaterali sono opportunità uniche per esaminare dossier di rilievo per la Svizzera e attirare l'attenzione degli altri Paesi sulla necessità di risolvere o portare avanti determinati progetti, ha detto il presidente della Confederazione.

Ieri sera, Parmelin ha anche parlato a Evian (F) con il primo ministro britannico Keir Starmer dei negoziati per un accordo di libero scambio globale con Londra. «Alcuni punti sono ancora aperti, ma stiamo facendo progressi. L'obiettivo è dare l'impulso finale, in modo da poter, se possibile, finalizzare questa intesa entro la fine dell'anno», ha spiegato.

I più letti

Un'intensa ondata di caldo sta per arrivare sulla Svizzera. Lanciato l'allarme canicola di grado 3
Il vincitore democratico Graham Platner non è un politico qualunque: tatuaggio nazista, messaggi osceni alle donne...
Dalla gloria al declino: ecco la brutta fine di 9 giocatori francesi campioni del mondo nel 2018
Ikea introduce l'«ora del silenzio», ecco di cosa si tratta e come funziona
Neymar: «Sto impazzendo! Metterò su una girl band»

Altre notizie

Berna. Alle Camere federali si discute di 13esima AVS, Mercosur, adozioni e asilo

BernaAlle Camere federali si discute di 13esima AVS, Mercosur, adozioni e asilo

Dopo la tragedia di Capodanno. Il sindaco di Crans-Montana per la prima volta all'Assemblea comunale: «Ferita che ci ha lacerato»

Dopo la tragedia di CapodannoIl sindaco di Crans-Montana per la prima volta all'Assemblea comunale: «Ferita che ci ha lacerato»

Berna-Londra. Parmelin parla con Starmer per un accordo di libero scambio globale

Berna-LondraParmelin parla con Starmer per un accordo di libero scambio globale