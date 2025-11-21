  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tra Vallese e Vaud Al via la Gara dell'esercito: 320 militari si sfidano in diverse discipline

SDA

21.11.2025 - 09:35

Fino al 2009 si teneva lo Swiss Raid Commando. (Foto d'archivio)
Fino al 2009 si teneva lo Swiss Raid Commando. (Foto d'archivio)
Keystone

È iniziata stamattina a Saint-Maurice, in Vallese, la prima edizione della Gara dell'esercito. Fino a domenica 80 pattuglie di quattro soldati si sfideranno in diverse discipline militari sulle montagne dello Chablais, tra Vallese e Vaud.

Keystone-SDA

21.11.2025, 09:35

21.11.2025, 09:41

Queste competizioni, si legge in un comunicato odierno dell'esercito, comprendono scenari come scontri corpo a corpo, contrassalti, raid, colpi di mano, imboscate e combattimenti anticarro, con l'obiettivo di mettere alla prova la resistenza fisica e mentale dei partecipanti.

La gara è destinata a militari soggetti all'obbligo di prestare servizio, ma la cui partecipazione è volontaria. Le pattuglie sono state formate indipendentemente dall'Arma, dalla funzione e dalla specializzazione. Le conoscenza acquisite nella gara, si legge ancora nella nota, saranno poi messe al servizio delle singole unità.

La Gara dell'esercito 2025 è l'erede dello Swiss Raid Commando, svoltosi fino al 2009.

I più letti

La Rocca celebra Barbara D'Urso e un messaggio infiamma il web: «Siamo solo amici?»
Le gemelle Kessler, l'eredità segreta: donazioni milionarie e un pacco misterioso
La «vignetta» autostradale digitale è sempre più in voga
Brutta caduta in allenamento per Lara Gut-Behrami, carriera finita?
Osservato un lupo mentre usa strumenti «umani» per pescare, ecco il video

Altre notizie

Svizzera. La «vignetta» autostradale digitale è sempre più in voga

SvizzeraLa «vignetta» autostradale digitale è sempre più in voga

Legge sulla laicità dello Stato. I gran consiglieri ginevrini: «Vietare i simboli religiosi ostentati nei Parlamenti»

Legge sulla laicità dello StatoI gran consiglieri ginevrini: «Vietare i simboli religiosi ostentati nei Parlamenti»

Guerra commerciale. Dazi USA: Nick Hayek critica la strategia del Consiglio federale

Guerra commercialeDazi USA: Nick Hayek critica la strategia del Consiglio federale