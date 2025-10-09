  1. Clienti privati
Medio Oriente Accordo di pace per Gaza, la Svizzera applaude ed elogia gli sforzi diplomatici

SDA

9.10.2025 - 13:06

La Svizzera accoglie con favore gli ultimi progressi compiuti in relazione al piano di pace per la Striscia di Gaza nelle trattative fra Israele e Hamas. Lo ha scritto oggi su X il ministro degli esteri Ignazio Cassis, elogiando anche gli sforzi diplomatici degli Stati coinvolti nei negoziati, ossia Usa, Qatar, Egitto e Turchia.

Il ministro degli esteri Ignazio Cassis all'ONU in una foto d'archivio.
Il ministro degli esteri Ignazio Cassis all'ONU in una foto d'archivio.
sda

Keystone-SDA

09.10.2025, 13:06

09.10.2025, 13:07

Berna, si legge ancora nel post pubblicato dal consigliere federale, esorta tutte le parti ad attuare integralmente l'accordo. Ciò comprende il rilascio di tutti gli ostaggi, il rispetto del cessate il fuoco e la garanzia di un accesso senza ostacoli agli aiuti umanitari a Gaza.

È notizia di qualche ora fa che Israele e Hamas hanno raggiunto un'intesa sulla prima fase del piano proposto dal presidente americano Donald Trump, che prevede tra le altre cose il rilascio dei 20 ostaggi ancora vivi nel week-end.

In cambio, i combattimenti saranno sospesi e lo Stato ebraico ritirerà le proprie truppe secondo una linea concordata, ha indicato sul suo social Truth il tycoon in persona.

