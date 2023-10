Il consigliere federale Ignazio Cassis ha confermato il decesso di un cittadino svizzero. Keystone

Un cittadino con doppia nazionalità svizzera e israeliana, di quasi 70 anni, è morto nei combattimenti in Medio Oriente. «Purtroppo devo confermarlo», ha dichiarato oggi alla stampa a Ginevra il consigliere federale Ignazio Cassis.

Non si sa ancora molto delle circostanze del decesso, ha detto il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) in una conferenza stampa a margine di un vertice di diplomazia scientifica.

La morte dell'uomo è il risultato di uno «sfortunato incontro» con i terroristi, ha aggiunto.

Cassis ha espresso le sue più sentite condoglianze ai parenti. Il DFAE indica sul suo sito web che l'uomo viveva in Israele dal 2004. Per ragioni legate alla protezione della personalità non vengono forniti ulteriori dettagli.

ATS