  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cure specialistiche Gaza: primi bambini feriti in viaggio verso la Svizzera

SDA

24.10.2025 - 16:03

Uno dei tanti bambini vittima del conflitto nella striscia di Gaza.
Uno dei tanti bambini vittima del conflitto nella striscia di Gaza.
Keystone

Sette bambini gravemente feriti, con i rispettivi accompagnatori (27 persone), sono in viaggio verso la Svizzera dove verranno ricoverati in diverse strutture del nostro paese. Lo ha dichiarato oggi la Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

Keystone-SDA

24.10.2025, 16:03

24.10.2025, 16:13

Questi bambini e i loro accompagnatori saranno accolti da sette diversi Cantoni e riceveranno cure mediche negli ospedali universitari e cantonali locali. Saranno sottoposti a una procedura di asilo in Svizzera.

Il gruppo si trova attualmente a bordo di quattro aerei della Rega e di due aerei dell'aeronautica militare svizzera, che secondo i piani atterreranno oggi negli aeroporti di Zurigo, Ginevra e Lugano.

Da lì, i bambini feriti saranno trasportati negli ospedali dei Cantoni di Ginevra, Vaud, Ticino, Basilea Città, Lucerna e San Gallo. Tutti hanno riportato ferite di guerra e necessitano di cure mediche altamente specializzate.

Prima dell'ingresso in Svizzera, le autorità hanno effettuato un controllo di sicurezza su tutte le persone. La SEM assegna i bambini feriti e i loro accompagnatori ai Cantoni in cui i bambini riceveranno cure mediche in un ospedale, a eccezione di San Gallo, dove saranno accolti dal Cantone di Appenzello Esterno. Gli accompagnatori saranno alloggiati in strutture di questi Cantoni o della SEM nelle vicinanze degli ospedali.

Un'ulteriore operazione

Prima dell'inizio dell'operazione, diversi Cantoni si sono dichiarati disponibili ad accogliere i sette bambini feriti nelle loro rispettive strutture e a ospitare i loro parenti stretti.

Sei Cantoni accolgono i bambini feriti e le persone che li accompagnano nell'ambito di questa prima operazione di evacuazione (AR due bambini, BS, GE, VD, LU e TI un bambino ciascuno). L'assegnazione avviene in base a criteri medici. I costi delle cure sono a carico dei Cantoni in cui hanno sede gli ospedali o degli ospedali stessi, se non sono coperti dall'assicurazione malattia obbligatoria.

Lo scorso settembre, il Consiglio federale aveva annunciato di voler accogliere venti bambini nel quadro di un'azione umanitaria. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha registrato circa 19 mila pazienti per un'evacuazione dalla Striscia di Gaza: tra questi vi sono circa 4 mila bambini che rischiano la vita a causa di malattie o ferite che non possono essere curate in maniera adeguata sul posto.

I più letti

Arriva la neve: ecco i passi alpini che sono stati chiusi
Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale
Passa con il verde, ma scatta il flash: ecco il radar che fa infuriare gli automobilisti
Fedez sul matrimonio con Chiara Ferragni: «Ho frequentato figure insopportabili»
Ecco cosa pensa Mikaela Shiffrin del ritiro di Lara Gut-Behrami

Medio Oriente

Cessate il fuoco in MO. Rubio su Gaza: «Se Hamas non si disarma viola l'accordo»

Cessate il fuoco in MORubio su Gaza: «Se Hamas non si disarma viola l'accordo»

Medio Oriente. Trump: «La Cisgiordania non sarà annessa o Israele perderà l'appoggio degli USA». E Bibi frena

Medio OrienteTrump: «La Cisgiordania non sarà annessa o Israele perderà l'appoggio degli USA». E Bibi frena

Medio Oriente. L'Oms: «Per ricostruire la sanità a Gaza serviranno 7 miliardi»

Medio OrienteL'Oms: «Per ricostruire la sanità a Gaza serviranno 7 miliardi»

Medio Oriente. La situazione a Gaza è ancora catastrofica, «non c'è abbastanza cibo»

Medio OrienteLa situazione a Gaza è ancora catastrofica, «non c'è abbastanza cibo»

Altre notizie

«Prospettive 2045». Congresso Unia: risoluzione contro la revisione della legge sul lavoro

«Prospettive 2045»Congresso Unia: risoluzione contro la revisione della legge sul lavoro

Il comunicato. I Cantoni sostengono i nuovi accordi Bilaterali III negoziati con l'Unione Europea

Il comunicatoI Cantoni sostengono i nuovi accordi Bilaterali III negoziati con l'Unione Europea

Finanze cantonali. Anche l'ultimo Cantone ha presentato il preventivo 2026

Finanze cantonaliAnche l'ultimo Cantone ha presentato il preventivo 2026