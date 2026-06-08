Alla prima nomina la sorpresa. Nel ruolo di giudice al Tribunale d’appello, lunedì il Parlamento ticinese non ha eletto il candidato indicato dal PLR e dalla Commissione – Andrea Maria Balerna –, bensì Monica Sartori-Lombardi.

Lo rende noto la RSI.

L'eletta era stata nominata un anno fa dal Consiglio di Stato per rafforzare il Tribunale dopo la destituzione dei giudici Siro Quadri e Francesca Verda Chiocchetti nell’ambito del cosiddetto caos al Tribunale penale cantonale.

Scegliendo Monica Sartori-Lombardi (al secondo turno), il Parlamento ha quindi fatto una scelta si potrebbe dire di continuità. L’appartenenza partitica non ha influito, entrambi sono PLR.