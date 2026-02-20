  1. Clienti privati
Dopo Crans-Montana Controlli a sorpresa in bar e discoteche del Canton Ginevra: 10 su 11 con irregolarità

SDA

20.2.2026 - 10:44

La polizia del fuoco ha effettuato controlli a sorpresa in bar e discoteche del canton Ginevra (immagine d'archivio)
La polizia del fuoco ha effettuato controlli a sorpresa in bar e discoteche del canton Ginevra (immagine d'archivio)
Keystone

A Ginevra, dopo il tragico incendio di Capodanno al «Constellation» di Crans-Montana, la polizia del fuoco ha effettuato controlli a sorpresa nei bar e nelle discoteche. Su undici locali ispezionati, dieci presentavano difetti, uno solo era pienamente conforme.

Keystone-SDA

20.02.2026, 10:44

20.02.2026, 10:50

Per il momento non è stata ordinata alcuna chiusura immediata.

Confermando un'informazione del quotidiano «Le Temps», la portavoce del Dipartimento ginevrino del territorio, Pauline de Salis-Soglio, ha precisato oggi a Keystone-ATS che gli esercizi in questione riceveranno una lettera che indicherà i difetti da correggere entro un termine stabilito, nonché un promemoria sulla capienza autorizzata da esporre in modo ben visibile.

Intanto i controlli controlli proseguiranno. Il canton Ginevra conta circa 250 bar e 40 discoteche.

Tra le irregolarità riscontrate, materiali decorativi che non erano a norma e che sono stati immediatamente rimossi. Un esercizio interessato ha anche dovuto eliminare posti a sedere per rispettare la capienza autorizzata. Secondo «Le Temps», una discoteca e due bar che propongono serate danzanti hanno inoltre dovuto ridurre la loro capienza il tempo necessario per apportare le modifiche richieste

