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Ginevra-Evian Non c'è l'accordo sul percorso della protesta della coalizione NoG7 a margine del vertice

SDA

22.5.2026 - 11:38

I manifestanti non si accontentano della riva destra. Nell'immagine: la consigliera di Stato Carole-Anne Kast.
I manifestanti non si accontentano della riva destra. Nell'immagine: la consigliera di Stato Carole-Anne Kast.
Keystone

La coalizione NoG7 vuole attraversare il Pont du Mont-Blanc di Ginevra nella manifestazione contro il vertice di Evian, in Francia, il 14 giugno. Dopo un infruttuoso incontro svoltosi ieri sera, una delegazione incontrerà nuovamente la consigliera di Stato Carole-Anne Kast martedì.

Keystone-SDA

22.05.2026, 11:38

22.05.2026, 11:44

«Ancora nessun accordo e soprattutto ancora nessuna proposta concreta del Consiglio di Stato», ha affermato oggi all'agenzia Keystone-ATS Françoise Nyffeler, una responsabile della coalizione NoG7. La responsabile del Dipartimento cantonale della sicurezza viene accusata di portare «argomenti che cambiano di ora in ora».

Il governo ginevrino ha dato il suo ok alla manifestazione lo scorso mercoledì, ma solo sulla riva destra della città. Ha motivato la decisione con il fatto che il numero dei partecipanti potrebbe superare le 10'000 persone, con la minore presenza di negozi in quella zona e con il probabile arrivo di numerosi manifestanti dalla stazione di Cornavin.

La coalizione vorrebbe invece sfilare attorno alla Rade, il cuore della città.

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