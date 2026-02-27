Un ginecologo è stato condannato a Ginevra a cinque anni di reclusione per aver abusato sessualmente di cinque pazienti e una minorenne. I suoi avvocati hanno annunciato che presenteranno ricorso.

«La colpa dell'imputato è molto grave», ha affermato la presidente del tribunale.

Il sessantenne era accusato di tre atti sessuali e di coazione sessuale commessi tra il 2005 e il 2008 ai danni di un'amica di sua figlia, di età compresa tra i 7 e i 10 anni, nella sua casa in Francia. Anche mentre la ragazzina dormiva.

L'imputato contestava le accuse della ragazza, che è stata dispensata dall'udienza. Le sue dichiarazioni «non sono credibili», mentre quelle della denunciante «sono coerenti», ha affermato la presidente.

Altri reati su delle pazienti

L'uomo era inoltre accusato di aver commesso, fra il 2010 e il 2019, atti sessuali ai danni di sei pazienti approfittando del fatto che fossero immobilizzate su lettini da visita.

Quattro di loro hanno sporto denuncia. L'uomo sosteneva di aver compiuto solo gesti professionali, una dichiarazione che il tribunale non ha ritenuto attendibile.

È stato riconosciuto colpevole in cinque casi, mentre è stato assolto nel caso di una sesta donna incapace di discernimento o di opporre resistenza.

Nella sua requisitoria, il ministero pubblico Olivier Lutz ha chiesto otto anni di reclusione. La difesa ha replicato che gli atti erano stati compiuti nel rispetto delle norme mediche.

Condannato pure per altri reati

Il ginecologo non è più autorizzato a esercitare la professione.

Oltre a questi reati, è stato riconosciuto colpevole di violazioni del codice della strada, violenze e minacce contro le autorità, impedimento di atti dell'autorità e fuga.

Oltre ai cinque anni di reclusione, per i quali ha già scontato più di 170 giorni di detenzione e 246 giorni di misure alternative, è stato condannato a 30 aliquote giornaliere sospese per due anni.

Dovrà infine versare un risarcimento di circa 180'000 franchi.