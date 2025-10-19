  1. Clienti privati
«Multinazionali complici» 2'000 manifestanti pro-Palestina per le strade di Ginevra

SDA

19.10.2025 - 17:14

I manifestanti hanno puntato il dito contro la complicità delle multinazionali.
Keystone
Keystone

Quasi 2000 manifestanti pro-Palestina hanno marciato oggi per le strade di Ginevra. Chiedono che le multinazionali rendano conto della loro complicità nel genocidio di Gaza. Fra gli oratori, l'eurodeputata di France insoumise Rima Hassan.

Keystone-SDA

19.10.2025, 17:14

19.10.2025, 17:26

La manifestazione, autorizzata, secondo quanto comunicato dalla polizia ha attirato fra le 1800 e le 2000 persone. Non si è registrato alcun incidente.

Anche con l'annunciato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, gli organizzatori insistono sulla necessità di proseguire gli sforzi per rendere giustizia alle vittime. È quindi indispensabile «identificare i co-responsabili dei crimini».

I manifestanti citano esplicitamente alcune aziende come Chevron, BP, Google, Microsoft, HP, Amazon e Glencore. Gli oratori hanno poi chiesto sanzioni legali contro Israele.

La manifestazione si iscrive in una campagna mondiale per la fine della complicità delle multinazionali.

