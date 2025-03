Il raid ha avuto luogo nel sobborgo ginevrino di Grand-Saconnex. Wikimedia Commons

Nel canton Ginevra, una consigliera comunale dei Verdi è stata arrestata mercoledì scorso nell'ambito di una vasta operazione di polizia volta a smantellare una rete organizzata di traffico di droga. In totale sono state fermate nove persone e sono stati sequestrati diversi chili di stupefacenti nonché ingenti somme di denaro.

Keystone-SDA SDA

La consigliera comunale ecologista è stata rieletta ieri nel legislativo di Grand-Saconnex (GE), ha confermato oggi all'agenzia Keystone-ATS il presidente dei Verdi ginevrini, Maryam Yunus Ebener, riferendosi a informazioni pubblicate dalla Tribune de Genève e dalla RTS.

«Una persona coinvolta in un traffico di droga non ha posto nei Verdi», ha aggiunto, evocando possibili dimissioni o un'esclusione. Il partito, che peraltro elogia il lavoro finora effettuato da questa eletta, non si aspettava affatto queste rivelazioni.

L'operazione di polizia è avvenuta mercoledì scorso, ha confermato il Ministero pubblico ginevrino. Le forze dell'ordine hanno proceduto a diverse perquisizioni e fermi. Sono stati confiscati cocaina, ecstasy, ketamina e prodotti di cannabis e oltre 100'000 franchi.

Nove persone sospettate di essere coinvolte in questo traffico di droga sono state arrestate. Sono già state tutte interrogate dal Ministero pubblico giovedì e venerdì. Il Giudice per i provvedimenti coercitivi ha quindi ordinato la detenzione preventiva di otto imputati, tra cui la consigliere comunale ecologista.