Ginevra Verso il divieto di fumo sulle terrazze durante i pasti

SDA

31.10.2025 - 20:32

Terrazze di ristoranti alla piazza Bourg de Four, a Ginevra (foto d'archivio)
Keystone

Nel canton Ginevra potrebbe presto essere vietato fumare sulle terrazze dei ristoranti durante l'orario dei pasti. Il Gran Consiglio ha infatti approvato oggi una mozione in tal senso presentata dal Centro, con 48 voti contro 39 e quattro astensioni.

Keystone-SDA

31.10.2025, 20:32

31.10.2025, 20:33

Il dossier passa ora al governo. Il consigliere di Stato Pierre Maudet, responsabile del tema, ha promesso la presentazione di un disegno di legge in tempi brevi. Se la misura dovesse entrare in vigore, si tratterebbe di una prima assoluta in Svizzera.

