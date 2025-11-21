  1. Clienti privati
Legge sulla laicità dello Stato I gran consiglieri ginevrini: «Vietare i simboli religiosi ostentati nei Parlamenti»

SDA

21.11.2025 - 07:47

La sala del Gran Consiglio del canton Ginevra. (foto d'archivio)
La sala del Gran Consiglio del canton Ginevra. (foto d'archivio)
Keystone

I gran consiglieri ginevrini hanno emendato ieri sera con 48 voti favorevoli e 46 contrari la legge sulla laicità dello Stato, allo scopo di reintrodurre il divieto di ostentare simboli religiosi nei parlamenti.

Keystone-SDA

21.11.2025, 07:47

21.11.2025, 07:50

Si dovrà però ancora determinare se questa disposizione è compatibile con il diritto federale.

«Reintrodurre un divieto che è già stato invalidato dalla Camera costituzionale della Corte di giustizia comporta un rischio di incostituzionalità», ha avvertito Francisco Taboada, di Libertés et justice sociale (Libertà e giustizia sociale), sostenendo che i deputati rappresentano la popolazione, a differenza del Consiglio di Stato o dei dipendenti statali, che devono rispettare la neutralità religiosa.

Un punto di vista condiviso dal gran consigliere dei Verdi Yves de Matteis: «I rappresentanti eletti dal popolo non dovrebbero rappresentare lo Stato. È una questione di libertà religiosa, di parità di trattamento e di rappresentanza democratica», ha sostenuto, sottolineando che non ci sono stati problemi concreti con i simboli religiosi nel Gran Consiglio.

Con uno scolapasta in testa

Tuttavia, una maggioranza ristretta ha difeso una visione rigida della laicità reintroducendo il divieto di simboli religiosi esterni per i rappresentanti eletti in Gran Consiglio e nei legislativi comunali, e ha anche adottato un emendamento costituzionale generale per far esaminare questa disposizione a livello federale.

«Per la qualità dei dibattiti e nell'interesse della collettività, il Parlamento deve rimanere un luogo neutrale», ha dichiarato la deputata del PLR Céline Zuber-Roy, che indossava uno scolapasta in testa – «segno della sua recente conversione al pastafarianesimo» – per illustrare l'impossibilità di ascoltare quando abiti o accessori sono troppo visibili.

«La vostra libertà religiosa non è un problema», ha sottolineato inutilmente la consigliera di Stato Carole-Anne Kast, responsabile del Dipartimento delle istituzioni e dei media digitali, che ha avvertito: «State minando la separazione dei poteri. È la magistratura a dire cos'è un diritto fondamentale»

