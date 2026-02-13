In Germania si è dimesso il capogruppo dell'Unione (che riunisce i partiti «gemelli» Unione cristiano democratica/CDU e Unione cristiano-sociale/CSU, di centro-destra) Jens Spahn.

Il politico della CDU Jens Spahn era finito sotto pressione in settimana perché lui e suo marito sono diventati genitori di un bambino ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti. (Immagine d'archivio dello scorso 9 giugno)

La decisione interviene a seguito del dibattito sulla sua genitorialità tramite una madre surrogata negli Stati Uniti.

È quanto emerge da una lettera di Spahn ai membri del gruppo parlamentare CDU/CSU, di cui è in possesso l'agenzia di stampa tedesca dpa. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, nella sua veste di presidente della CDU, aveva chiesto le dimissioni.

Il politico della CDU Spahn era finito sotto pressione in settimana perché lui e suo marito sono diventati genitori di un bambino ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti. In Germania la maternità surrogata è vietata per legge e la CDU si oppone alla sua legalizzazione.