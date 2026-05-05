Gestire in modo semplice la posta senza carta? Ecco i risultati del test di blue News con l'e-post

L'e-post fa parte del servizio universale della Posta Svizzera a partire dal primo di aprile 2026. blue News

Digitale, semplice, moderna: così la Posta vende la sua nuova «lettera digitale». Ma la prova pratica dimostra che per usarla occorre soprattutto una cosa: la pazienza.

Petar Marjanović Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te La «lettera digitale» della Posta Svizzera fa ufficialmente parte del servizio universale dall'aprile 2026, ma la prova pratica fa riflettere: i lettori e la redazione di blue News riferiscono di processi macchinosi e di frustrazione nell'invio delle lettere.

Particolare curioso: le lettere non possono essere caricate sul computer, ma devono essere stampate, fotografate e inviate tramite un'applicazione per cellulari.

Anche dopo un trasloco, la cassetta delle lettere digitale rimane spesso vuota perché l'account su Epost.ch non viene aggiornato automaticamente.

La Posta respinge le critiche, ma promette di migliorare la guida per gli utenti. Mostra di più

Alla fine di marzo, la Posta Svizzera ha fatto il grande salto nel futuro digitale. Dal 1° aprile 2026, la «lettera digitale» (e-post) fa ufficialmente parte del servizio universale come supplemento a quella tradizionale di carta.

L'introduzione è stata resa possibile da una decisione del Consiglio federale alla fine del 2025, con l'obiettivo di creare un sistema di consegna ibrido che combini missive digitali e fisiche.

Le cifre sono impressionanti: nel 2025 sono già stati spediti 4,5 milioni di invii in formato digitale, con un aumento del 60% rispetto all'anno precedente.

Ma chi prova l'applicazione e-Post si rende subito conto che spedire una lettera digitale non è affatto facile come imbucarne una vecchia cartacea nella cassetta della posta.

Almeno non per i privati.

Un campione casuale di lettori e membri della redazione di blue News dipinge un quadro chiaro: processi confusi, moduli macchinosi, frustrazione al primo tentativo.

La lettera deve essere stampata e fotografata

Un esempio tratto dall'autoesperimento: scrivere una lettera al computer e salvarla in PDF non porta molto lontano. Caricare e inviare direttamente dal desktop? Al momento non è possibile.

La spedizione è possibile solo tramite l'app del cellulare. In concreto, ciò significa che bisogna stampare il PDF, scattare una foto con lo smartphone e solo successivamente inviarlo.

Anche se il PDF può essere caricato direttamente, gli utenti di telefonia mobile devono essere esperti per farlo: il file deve essere caricato su epost.ch con mouse e tastiera oppure trasferito sul cellulare tramite il cloud in modo che l'app della Posta possa accedervi.

E poi c'è un problema anche in caso di trasloco. Chi comunica alla Posta il nuovo indirizzo e l'ordine di inoltro non deve stupirsi se la cassetta delle lettere digitale rimane vuota: il conto utente su epost.ch non viene aggiornato automaticamente.

Un giornalista di blue News riferisce che, nonostante i numerosi tentativi, non è riuscito a inviare una lettera digitale.

La sua conclusione? Il prodotto sembra immaturo.

La Posta Svizzera: «Nessun aumento dei feedback dei clienti»

Interpellata da blue News, la Posta Svizzera respinge le critiche. «L'invio di lettere digitali nell'app della Posta funziona in modo affidabile fin dal suo lancio», scrive la portavoce Silvana Grellmann.

E non c'è stato «un aumento sensibile delle segnalazioni di guasti o delle richieste di assistenza».

Ma i feedback vengono presi sul serio e l'azienda è costantemente impegnata a migliorare la guida per gli utenti. Tra le altre cose, è previsto un processo di onboarding (ndr: traducibile con «accoglienza di nuovi utenti») semplificato.

La Posta afferma inoltre che l'app è stata ampiamente testata prima del lancio. «I test sono stati condotti sia internamente che con controlli e feedback esterni», afferma ancora la portavoce della Posta.

Secondo il Gigante Giallo , ci sono buone ragioni per puntare sul formato PDF per l'invio di lettere: «È il formato più affidabile per visualizzare contenuti e layout inalterati, indipendentemente dal dispositivo o dal processo di stampa».

Le lettere digitali devono quindi corrispondere giuridicamente e visivamente alle loro controparti fisiche. Scrivere liberamente nell'app? La Posta ritiene che sia troppo soggetto a errori.

La Posta non fornisce cifre

A Berna sembra che il fatto che la spedizione postale rimanga poco attraente per molti utenti sia visto in modo diverso: «Non ci risulta che ci siano problemi operativi fondamentali con l'infrastruttura esistente e non registriamo un aumento superiore alla media dei feedback dei clienti».

Resta da capire se ciò sia dovuto al fatto che le prove condotte da blue News non sono rappresentative o solo perché quasi nessuno vuole lamentarsi dopo prove fallite.

I punti più importanti dell'e-post La «lettera digitale» fa parte del servizio postale di base dal 1° aprile 2026 e integra la posta tradizionale. Le aziende e le autorità pubbliche consegnano la loro posta in formato digitale.

I destinatari decidono autonomamente se ricevere la posta in formato digitale nell'app della Posta o fisicamente nella cassetta delle lettere.

Attualmente la Posta Svizzera offre due opzioni di spedizione: ePost Standard a partire da 40 centesimi per lettera ed ePost Plus a partire da 65 centesimi. A breve seguirà ePost Raccomandata a 1,85 franchi, con la possibilità di rifiutare la ricevuta e l'identificazione personale.

Tutte le varianti includono una traccia temporale e una conferma di consegna. Mostra di più

Per il momento la Posta non ha fornito cifre concrete sul successo del nuovo servizio. «Al momento i dati non sono rappresentativi», afferma il Gigante Giallo. I dettagli saranno pubblicati solo una volta all'anno.

Fino ad allora, molti utenti dovranno probabilmente continuare a fare pratica.