«No alle multinazionali» Ginevra: in 500 manifestano per la giustizia sociale e climatica

SDA

15.11.2025 - 19:00

Sono scese in piazza centinaia di persone.
Circa 500 persone hanno partecipato oggi pomeriggio a Ginevra a una manifestazione indetta per sostenere la giustizia sociale e climatica.

Keystone-SDA

15.11.2025, 19:00

15.11.2025, 19:09

La marcia è stata organizzata in concomitanza con il Vertice dei popoli, che si tiene parallelamente alla COP30 ufficiale di Belém, in Brasile.

A lanciare l'appello a scendere in piazza è stata una quarantina di organizzazioni e partiti. Su striscioni e cartelli si leggevano slogan quali «30 anni di clima e ancora niente» o «No alle multinazionali». I partecipanti hanno chiesto il rispetto degli accordi di Parigi, il disinvestimento dalle energie fossili, una politica climatica elvetica efficace, un sistema alimentare sostenibile e la difesa dell'Amazzonia.

Riguardo alla COP30 hanno denunciato in particolare la presenza, nella delegazione svizzera, del gruppo agrochimico Syngenta e dell'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM). «Questi due attori sono legati a organizzazioni le cui attività contraddicono i diritti umani e servono gli interessi delle industrie fossili», hanno sostenuto i promotori in un comunicato.

La manifestazione si è svolta in modo pacifico, ha indicato la polizia.

