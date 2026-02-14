  1. Clienti privati
Diplomazia Ginevra ospiterà i negoziati tra USA e Iran

SDA

14.2.2026 - 15:19

Iraniani e americani negozieranno la prossima settimana a Ginevra. (Immagine simbolica)
Keystone

Il Sultanato dell'Oman ospiterà la prossima settimana a Ginevra colloqui tra Stati Uniti e Iran. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha confermato a Keystone-ATS una notizia diffusa dall'agenzia di stampa britannica Reuters.

Keystone-SDA

14.02.2026, 15:37

«Il DFAE è in contatto con le parti e ha ribadito la sua disponibilità a sostenere qualsiasi iniziativa diplomatica volta a promuovere la distensione», ha indicato Nicolas Bideau, responsabile della comunicazione del DFAE.

«La Svizzera accoglie con favore e sostiene questi colloqui», ha aggiunto.

Il presidente statunitense Donald Trump ritiene che un cambio di regime in Iran sia auspicabile. «Mi sembra la cosa migliore che possa accadere», ha dichiarato. Ha anche affermato che l'Iran potrebbe evitare un attacco americano con «un accordo equo».

Washington e Teheran avevano già condotto negoziati sul programma nucleare iraniano lo scorso anno, senza raggiungere un accordo. Nuovi negoziati sono iniziati la scorsa settimana a Muscat, capitale dell'Oman.

