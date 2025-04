Da sinistra a destra i 5 eletti nel Municipio di Ginevra: Marie Barbey-Chappuis (Centro), Alfonso Gomez (Verdi), Christina Kitsos (PS), Marjorie de Chastonay (Verdi), Joelle Bertossa (PS) Keystone

Al ballottaggio delle elezioni per il municipio di Ginevra, i tre candidati uscenti sono stati riconfermati. La sinistra mantiene i suoi quattro seggi al Conseil administratif, com'è chiamato l'esecutivo della città, in cui figurano per la prima volta quattro donne.

Keystone-SDA SDA

La sindaca uscente Christina Kitsos (PS) ha ottenuto 18'488 preferenze, seguita dagli altri due municipali che si sono ripresentati: il verde Alfonso Gomez 16'270 e la centrista Marie Barbey-Chappuis 15'948.

Quarta la candidata socialista Joëlle Bertossa, con 15'546 voti. L'ultimo seggio in palio è andato alla verde Marjorie de Chastonay 14'549 voti, che ha staccato di quasi 1'800 preferenze la candidata del PLR Natacha Buffet-Desfayes (12'773). Molto lontani i rappresentanti dell'UDC e del Mouvement citoyens genevois (MCG). Per le cinque poltrone del municipio erano ancora in lizza undici candidati.

La ripartizione dei seggi rimane quindi invariata: 2 PS, 2 Verdi e un Centro. Dopo aver perso quella al Consiglio comunale il 23 marzo scorso, la sinistra ha così confermato la sua schiacciante maggioranza nell'esecutivo. È riuscita a mantenere i seggi dei due municipali uscenti: il socialista Sami Kanaan ha lasciato il Conseil administratif dopo tre mandati, mentre la verde Frédérique Perler, indebolita da una serie di vicende, non si è ripresentata per un secondo mandato.

Il PLR ha perso l'occasione di riconquistare il seggio perso nel 2012: Natacha Buffet-Desfayes è partita senza un'alleanza importante e non è stata in grado di attirare abbastanza voti dall'esterno dell'elettorato liberale-radicale.

L'affluenza alle urne è stata del 27,16%.