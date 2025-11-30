  1. Clienti privati
Votazioni 30 novembre Nettamente respinte le due iniziative, la GISO: «La campagna diffamatoria ha dato i suoi frutti»

Sara Matasci

30.11.2025

Tassare i ricchi, è l'appello di GISO.
Tassare i ricchi, è l'appello di GISO.
sda

Oggi, domenica 30 novembre, i cittadini elvetici sono chiamati a votare sull'Iniziativa Servizio civico e sull'Iniziativa per il futuro. La prima mira a riformare l'attuale sistema del servizio militare e civile con un servizio civico a beneficio della collettività e dell'ambiente. La seconda, lanciata dalla Gioventù socialista, propone di tassare le successioni dei grandi patrimoni a beneficio del clima. 

,

Keystone-ATS, Sara Matasci

30.11.2025, 11:44

30.11.2025, 14:38

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Domenica 30 novembre i cittadini elvetici sono chiamati a votare sull'Iniziativa Servizio civico e sull'Iniziativa per il futuro.
  • La prima mira a riformare l'attuale sistema del servizio militare e civile con un servizio civico a beneficio della collettività e dell'ambiente.
  • Esso dovrebbe essere svolto da tutte le persone di nazionalità svizzera e non più solo dagli uomini, come avviene attualmente.
  • La seconda, lanciata dalla Gioventù socialista, propone di tassare le successioni dei grandi patrimoni a beneficio del clima.
  • Concretamente, le successioni e le donazioni che superano un importo di 50 milioni di franchi sarebbero tassate al 50% sull'eccedenza per finanziare la lotta contro il cambiamento climatico. 
Mostra di più
;

