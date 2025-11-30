Nettamente respinte le due iniziative, la GISO: «La campagna diffamatoria ha dato i suoi frutti»

Votazioni 30 novembreNettamente respinte le due iniziative, la GISO: «La campagna diffamatoria ha dato i suoi frutti»
Sara Matasci
30.11.2025
Oggi, domenica 30 novembre, i cittadini elvetici sono chiamati a votare sull'Iniziativa Servizio civico e sull'Iniziativa per il futuro. La prima mira a riformare l'attuale sistema del servizio militare e civile con un servizio civico a beneficio della collettività e dell'ambiente. La seconda, lanciata dalla Gioventù socialista, propone di tassare le successioni dei grandi patrimoni a beneficio del clima.