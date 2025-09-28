  1. Clienti privati
Risultati definitivi Due sì agli oggetti in votazioni federale, ma c'è stata suspense sino all'ultimo

Sara Matasci

28.9.2025

Identità elettronica 
Identità elettronica 
sda

Oggi, domenica 28 settembre, la popolazione svizzera ha approvato entrambi i temi in votazione a livello federale: l'abolizione del valore locativo e l'identificazione elettronica (Id-e). Anche in Ticino sono stati espressi due «sì»: sia all'iniziativa lanciata dal PS, che chiede di limitare i premi della cassa malati al 10% del reddito disponibile, che a quella voluta dalla Lega, che vuole che i premi siano deducibili integralmente dal reddito.

,

Keystone-ATS, Sara Matasci

28.09.2025, 16:15

28.09.2025, 16:28

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Oggi, domenica 28 settembre, la popolazione svizzera ha approvato entrambi i temi in votazione a livello federale: l'abolizione del valore locativo e l'identificazione elettronica (Id-e).
  • Il risultato di quest'ultima è stata in dubbio fino allo scrutinio dell'ultimo Cantone, ossia quello di Zurigo.
  • Anche in Ticino sono stati espressi due «sì» alle iniziative al voto: la prima, lanciata dal PS, chiede di limitare i premi della cassa malati al 10% del reddito disponibile, mentre la seconda, voluta dalla Lega, che i premi siano deducibili integralmente dal reddito.
  • A livello comunale, invece, la popolazione di Lugano si è detta contraria all'estensione delle zone a 30 km/h, voluta dal Municipio e dal Consiglio comunale.
Mostra di più
;

