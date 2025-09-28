Due sì agli oggetti in votazioni federale, ma c'è stata suspense sino all'ultimo

Identità elettronica sda

Oggi, domenica 28 settembre, la popolazione svizzera ha approvato entrambi i temi in votazione a livello federale: l'abolizione del valore locativo e l'identificazione elettronica (Id-e). Anche in Ticino sono stati espressi due «sì»: sia all'iniziativa lanciata dal PS, che chiede di limitare i premi della cassa malati al 10% del reddito disponibile, che a quella voluta dalla Lega, che vuole che i premi siano deducibili integralmente dal reddito.

Il risultato di quest'ultima è stata in dubbio fino allo scrutinio dell'ultimo Cantone, ossia quello di Zurigo.

A livello comunale, invece, la popolazione di Lugano si è detta contraria all'estensione delle zone a 30 km/h, voluta dal Municipio e dal Consiglio comunale.