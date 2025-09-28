Due sì agli oggetti in votazioni federale, ma c'è stata suspense sino all'ultimo

Risultati definitiviDue sì agli oggetti in votazioni federale, ma c'è stata suspense sino all'ultimo
Sara Matasci
28.9.2025
Oggi, domenica 28 settembre, la popolazione svizzera ha approvato entrambi i temi in votazione a livello federale: l'abolizione del valore locativo e l'identificazione elettronica (Id-e). Anche in Ticino sono stati espressi due «sì»: sia all'iniziativa lanciata dal PS, che chiede di limitare i premi della cassa malati al 10% del reddito disponibile, che a quella voluta dalla Lega, che vuole che i premi siano deducibili integralmente dal reddito.
Il risultato di quest'ultima è stata in dubbio fino allo scrutinio dell'ultimo Cantone, ossia quello di Zurigo.
A livello comunale, invece, la popolazione di Lugano si è detta contraria all'estensione delle zone a 30 km/h, voluta dal Municipio e dal Consiglio comunale.