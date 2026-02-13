Un ragazzo venerdì sera è finito all'ospedale dopo un'aggressione in un bar di Breganzona. La notizia, data da Tio, è stata confermata dalla polizia alla RSI.

Finito all'ospedale Giovane ferito in un'aggressione in un bar di Breganzona. È stata un'azione punitiva?

Un giovane è stato picchiato verso le 22h00 da alcune persone in un locale pubblico a Breganzona davanti agli altri clienti di un bar in Piazza Cinque Vie. Stando alle testimonianze raccolte dai due siti informativi si potrebbe ipotizzare un'azione punitiva.

Gli autori sono riusciti a far perdere le proprie tracce. La vittima è stata trasportata all'ospedale in ambulanza. La polizia indaga su dinamica e motivi del pestaggio.