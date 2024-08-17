L'incidente è avvenuto nell'area del piazzale chiuso al traffico di una ditta privata in via Cantonale, comunica la Polizia cantonale.

Un 16enne della regione stava guidando un trattore quando, secondo la prima ricostruzione, è caduto dal mezzo, rimanendone investito.

Sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che hanno prestato i primi soccorsi e hanno trasportato la vittima in ospedale.

Stando alla prima valutazione medica, il giovane avrebbe riportato ferite serie.