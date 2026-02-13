Il Movimento dei Giovani Leghisti chiede le dimissioni di Fabrizio Sirica
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Il Movimento dei Giovani Leghisti chiede le dimissioni di Fabrizio Sirica, granconsigliere e co-presidente del Partito socialista (PS), dopo che è stato convocato dalle autorità per una grave infrazione stradale.
Il socialista viaggiava a 104 km/h su un tratto con limite di 50 km/h nei pressi di Wassen (UR). Per i Giovani Leghisti questa «non è una semplice distrazione, ma un reato da pirata della strada».
Sirica ha spiegato in un video su Instagram di aver creduto che, dopo la fine dell'abitato, il limite fosse di 80 km/h.
I Giovani Leghisti invocano «coerenza e rispetto delle istituzioni».