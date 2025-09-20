  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera I Giovani PLR lanciano un'iniziativa per frenare i costi dell'amministrazione federale

SDA

20.9.2025 - 19:13

Per i Giovani PLR l'amministrazione federale dovrebbe "concentrarsi sui compiti essenziali dello Stato".
Per i Giovani PLR l'amministrazione federale dovrebbe "concentrarsi sui compiti essenziali dello Stato".
Keystone

I Giovani PLR svizzeri vogliono porre un freno alla crescita «eccessiva» e «incontrollata» dell'amministrazione federale lanciando un'iniziativa per legare l'aumento delle spese per il personale della Confederazione all'andamento del salario mediano della popolazione.

Keystone-SDA

20.09.2025, 19:13

20.09.2025, 19:17

L'apparato statale cresce «silenziosamente, globalmente, senza freni». Cresce «in termini di spese, organico e densità normativa», denunciano i Giovani PLR in un comunicato pubblicato al termine della loro assemblea straordinaria a Berna. A loro avviso questa crescita eccessiva minaccia «i fattori chiave del successo del modello svizzero, la cui salvaguardia è sempre stata una promessa fatta alle generazioni future».

Con la sua iniziativa popolare, il partito giovanile intende ristabilire l'equilibrio tra lo Stato e la popolazione produttiva. Prende ad esempio il freno all'indebitamento, che garantisce l'equilibrio tra entrate e uscite del bilancio federale.

Il progetto riguarda le spese per il personale dell'amministrazione federale centrale e decentralizzata, compresi collaboratori esterni come i consulenti. Il settore delle scuole politecniche federali sarebbe escluso da questo meccanismo «a causa del suo ruolo essenziale per il successo della Svizzera», si legge nel comunicato.

Con i suoi salari elevati e il suo organico sempre più numeroso, lo Stato attira specialisti dal settore privato, aggravando la carenza di manodopera qualificata e indebolendo la creazione di valore della Svizzera, viene ancora sottolineato.

Per la vicepresidente dei Giovani PLR Pauline Blanc, l'iniziativa costringerebbe l'amministrazione federale, e quindi la politica, a «concentrarsi sui compiti essenziali dello Stato e a non aumentare la burocrazia e la regolamentazione». Creerebbe inoltre un incentivo a migliorare l'efficienza dell'amministrazione e a modernizzarne le strutture, tanto più che l'organico della Confederazione dovrebbe già diminuire grazie agli effetti di scala e alla digitalizzazione», aggiunge la losannese.

I Giovani PLR presenteranno ora il loro progetto di iniziativa popolare alla Cancelleria federale. La raccolta delle firme dovrebbe cominciare nel primo trimestre del 2026.

I più letti

Litigio al ristorante per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, poi lui resta fuori casa
Dopo la morte di Robert Redford c'è un patrimonio di 200 milioni di dollari in attesa di eredi
Ecco cosa non si deve mai fare su una nave da crociera per non rischiare di essere banditi
Gli utenti di WhatsApp vengono spiati tramite un'immagine
L'incredibile trasformazione: sapreste dire chi è questa giovane reale?

Altre notizie

«Skyranger Oerlikon». La Svizzera non può permettersi il più moderno sistema di difesa anti-droni

«Skyranger Oerlikon»La Svizzera non può permettersi il più moderno sistema di difesa anti-droni

Svizzera. È morto il consigliere nazionale democentrista Alfred Heer

SvizzeraÈ morto il consigliere nazionale democentrista Alfred Heer

Svizzera. Berna studia una nuova legge speciale per assicurare l'approvvigionamento di gas

SvizzeraBerna studia una nuova legge speciale per assicurare l'approvvigionamento di gas

L'ha deciso il Consiglio federale. Obbligatoria la seconda lingua nazionale alle elementari in tutti i Cantoni

L'ha deciso il Consiglio federaleObbligatoria la seconda lingua nazionale alle elementari in tutti i Cantoni