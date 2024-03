Il ticinese Diego Baratti è stato eletto all'unanimità vicepresidente. KEYSTONE

Nils Fiechter, 27 anni bernese, è stato eletto nuovo presidente dei Giovani UDC Svizzera in occasione della 60esima assemblea dei delegati tenuta oggi a Thun. Succederà a David Trachsel, che per motivi personali ha deciso di non sollecitare un ulteriore mandato.

Da parte sua il presidente della sezione cantonale ticinese Diego Baratti è stato eletto all'unanimità vicepresidente.

Baratti, classe 1997, domiciliato a Ponte Capriasca, comune nel quale è attualmente anche municipale, oltre ad essere da 4 anni presidente dei Giovani UDC Ticino siede già da oltre 6 anni nella direttiva nazionale dei Giovani UDC Svizzera, indica un comunicato diffuso stasera dalla sezione cantonale. Succede al vodese Sacha Turin, che non ha sollecitato un nuovo mandato. Baratti è il primo ticinese a ricoprire tale carica.

Nel suo breve discorso d'insediamento ha affermato che il suo obbiettivo sarà quello di cercare di far dialogare al meglio le quattro regioni linguistiche con sensibilità differenti all'interno del partito nazionale, con l'ambizione di arrivare ad essere il primo partito giovanile anche in Romandia.

Inoltre, si legge nella nota, Baratti ha ricordato che in generale i «Giovani UDC Svizzera devono puntare a diventare nuovamente un partner politico affidabile all'occhio dei giovani di tutto il paese, portando all'attenzione mediatica temi importanti, proponendo al contempo pure delle soluzioni».

ats