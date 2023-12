L'iniziativa era stata lanciata nell'agosto 2022 in un luogo simbolico: il letto pressoché prosciugato del fiume Emme a Burgdorf (BE). Keystone

La Gioventù socialista (GISO) afferma di aver raccolto le firme necessarie per la sua «Iniziativa per il futuro», che chiede un'imposta di successione del 50% sui patrimoni superiori ai 50 milioni di franchi a favore di una trasformazione eco-sociale.

Il popolo potrà esprimersi alle urne su un finanziamento socialmente equo della politica climatica, afferma in un comunicato diramato oggi la GISO. Quest'ultima intende consegnare le firme - che già ora sarebbero oltre 130'000 - alla Cancelleria federale a inizio febbraio.

Le entrate fiscali derivate dall'imposta sarebbero circa di 6 miliardi di franchi all'anno, secondo la GISO, da utilizzare principalmente per finanziare misure volte a lavorare, vivere e abitare in modo ecologico e sociale.

Ad esempio, verrebbero sovvenzionati risanamenti di edifici ad alta efficienza energetica, programmi di riqualificazione per gli impiegati in settori «dannosi per il clima» o una massiccia espansione dei trasporti pubblici. I due terzi di questo tesoretto andrebbero alla Confederazione, quello restante ai cantoni.

«I più ricchi devono essere considerati responsabili della crisi climatica» a causa dei loro investimenti dannosi e dei loro comportamenti di consumo, ha dichiarato il presidente della GISO Nicola Siegrist, citato nella nota odierna. Il testo è sostenuto da vari quadri del PS, come i due copresidenti Cédric Wermuth e Mattea Meyer. Pure diversi parlamentari ecologisti hanno sottoscritto l'iniziativa.

Dal canto loro, i Giovani PLR hanno già annunciato l'intenzione di combatterla «con veemenza». Ai loro occhi, il testo è infatti «un attacco frontale al modello svizzero di successo».

