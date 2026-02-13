Incidente sul lago Glarona, dopo un'improvvisa burrasca nel Walensee date per disperse due persone che praticavano stand-up paddle

Due persone in SUP /stand-up paddle) sono disperse da giovedì sera nel Walensee in seguito a improvvise e violente folate di vento. Facevano parte di un gruppo di cinque persone su tavole da stand up paddle che si sono trovate in difficoltà in mezzo al lago.