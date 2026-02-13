Due appassionati di stand-up paddle (SUP) nel Walensee visti da Weesen (SG). (foto d'archivio)
Keystone
Due persone in SUP /stand-up paddle) sono disperse da giovedì sera nel Walensee in seguito a improvvise e violente folate di vento. Facevano parte di un gruppo di cinque persone su tavole da stand up paddle che si sono trovate in difficoltà in mezzo al lago.
La burrasca ha colto di sorpresa il gruppo, al centro del lago, tra il comune di Weesen (SG) e l'ex area di sosta di Mühlehorn (GL), indica oggi in una nota la polizia cantonale glaronese.
Due persone sono riuscite a raggiungere a nuoto la riva. Un'altra persona è stata portata in salvo dal servizio di soccorso lacustre.
Alle ricerche hanno partecipato anche la Rega, le pattuglie delle polizie cantonali di San Gallo e Glarona, nonché altre organizzazioni di intervento.
Sono stati impiegati anche droni, ma finora non è stato possibile rintracciare le due persone.
Le ricerche proseguono anche oggi.
Per motivi di privacy, non vengono fornite ulteriori informazioni sulle persone disperse, precisa la polizia nel comunicato.