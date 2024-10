Gli agricoltori protestano contro i tagli della Confederazione. (immagine d'illustrazione) Keystone

Il mondo agricolo è riunto oggi sulla Piazza federale a Berna per protestare contro le misure di risparmio della Confederazione. L'agricoltura non è responsabile e non deve sopportare il peso di una politica finanziaria mal concepita, affermano.

SDA

«Con le sue misure di riduzione dei costi, il Consiglio federale colpisce un settore che non è responsabile dei problemi, che sta facendo sempre di più e che è già vulnerabile», scrive l'Unione svizzera dei contadini (USC) in un comunicato.

L'organizzazione di categoria critica il governo che vuole tagliare centinaia di milioni di franchi dai fondi destinati all'agricoltura. Un'ingiustizia che aggrava ancor di più le condizioni di lavoro sempre più complicate nel settore, afferma l'USC.

Il 20 settembre, il Consiglio federale ha presentato un pacchetto di 60 misure di riduzione delle spese, per un ammontare complessivo di oltre 3 miliardi di franchi l'anno, elaborate in base al rapporto di un gruppo di esperti guidato da Serge Gaillard. Queste misure prevedono tagli per 210 milioni all'anno ai contributi per l'agricoltura. Sono previsti tagli in tutti i settori, con l'unica eccezione dell'esercito.

pl, ats