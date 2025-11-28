  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco perché Gli alberi di Natale quest'anno saranno più cari

SDA

28.11.2025 - 11:33

Prezzi in lieve rialzo: quest'anno gli svizzeri pagheranno di più per l'albero di Natale.
Prezzi in lieve rialzo: quest'anno gli svizzeri pagheranno di più per l'albero di Natale.
Keystone

Dopo molti anni di prezzi perlopiù stabili, gli svizzeri devono quest'anno prepararsi a spendere di più per l'albero di Natale, in particolare per quelli importati. Lo afferma Philipp Gut, direttore di IG Suisse Christbaum, l'associazione di categoria dei produttori.

Keystone-SDA

28.11.2025, 11:33

28.11.2025, 11:47

L'aumento, stando a Gut, che si è espresso in un'intervista rilasciata all'agenzia AWP, dovrebbe oscillare tra l'1 e il 2%, rimanendo in ogni caso sotto il 5%.

Incrementi più consistenti sono invece attesi per gli alberi importati, in particolare quelli provenienti dalla Danimarca, dove il gelo di inizio anno e il riassestamento della sovrapproduzione degli anni scorsi hanno ridotto l'offerta. A influire sui prezzi contribuisce anche l'inflazione nell'Unione Europea.

Importazione necessaria

La domanda di alberi di Natale dovrebbe restare stabile, con una crescente preferenza per i prodotti nostrani. Poiché la produzione interna non copre tutta la richiesta, però, una parte significativa degli alberi viene importata, principalmente da Danimarca e Germania.

I grandi distributori offrono sia alberi nazionali sia importati, con Coop, Migros e Landi che privilegiano l'approvvigionamento locale. Aldi, invece, punta esclusivamente su abeti europei.

Meteo ideale

Le condizioni per gli alberi nazionali sono buone: il clima favorevole e l'assenza di eventi meteorologici estremi hanno permesso una crescita regolare. Le temperature scese a metà novembre sono positive, poiché consentono agli alberi di entrare in modalità «riposo invernale» e conservarsi più a lungo. Come di consueto, i più richiesti saranno gli abeti Nordmann.

Da notare, infine, che gli alberi saranno messi in vendita leggermente più tardi rispetto agli anni scorsi. «In passato, soprattutto i grandi distributori gareggiavano per proporre per primi gli alberi di Natale», spiega Gut. Le piante venivano però tagliate troppo presto, con conseguente perdita di aghi e lamentele da parte dei clienti.

I più letti

I genitori volano ai Caraibi con le figlie, ma quando tornano a casa vengono chiamati in tribunale
Lara Gut-Behrami: «Prima guarisco, poi deciderò se ritirarmi»
Armando Sadiku: «Bolivia, India… e ora voglio portare il Bellinzona in Super League»
Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Checco Zalone torna al cinema con il film-evento del Natale 2025: ecco di cosa si tratta

Altre notizie

«Un regalo al popolo americano». Diplomazia del lingotto d'oro?Uno dei manager risponde e spiega com'è andata da Trump

«Un regalo al popolo americano»Diplomazia del lingotto d'oro?Uno dei manager risponde e spiega com'è andata da Trump

Diplomazia del lingotto d'oro. Regali a Trump da alcuni dirigenti elvetici, Gysin e Mahaim inoltrano denuncia

Diplomazia del lingotto d'oroRegali a Trump da alcuni dirigenti elvetici, Gysin e Mahaim inoltrano denuncia

Lanciata una petizione. E se venisse abolita la prima classe per avere più spazio sui treni?

Lanciata una petizioneE se venisse abolita la prima classe per avere più spazio sui treni?