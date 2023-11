Il principio attivo semaglutide, contenuto nei farmaci come Wegovy e Ozempic, è usato principalmente nel trattamento del diabete: l'utilizzo di questi medicamenti come cure dimagranti ha però spopolato. KEYSTONE

Il mercato dei nuovi «farmaci miracolosi» contro il diabete e l’obesità è florido... ma non in Svizzera. Le iniezioni dimagranti sono difficilmente reperibili nelle farmacie nazionali, portando a frustrazione e tensione tra pazienti, medici e farmacie.

Hai fretta? blue News riassume per te I farmaci usati nel trattamento del diabete come Ozempic, Wegovy o Saxenda possono aiutare anche a perdere peso.

Intorno ai prodotti dell'azienda farmaceutica danese Novo Nordisk si è creato un vero e proprio clamore.

Il produttore non riesce a tenere il passo con l'approvvigionamento: in Svizzera i medicamenti sono ormai limitati. Pazienti, medici e farmacie sono perciò frustrati. Mostra di più

La fama ormai è enorme: apparentemente perdere peso non è mai stato così facile come con quelli che sono attualmente i farmaci più popolari al mondo.

I soppressori dell'appetito come Ozempic, Wegovy o Saxenda sono estremamente costosi, ma sarebbero così efficaci contro l'obesità che il principale produttore è sopraffatto dalla domanda.

Il fiorente mercanto delle iniezioni dimagranti ha reso quindi l'azienda farmaceutica Novo Nordisk il gruppo più prezioso d'Europa, ma i danesi hanno un problema: non riescono a tenere il passo con le forniture.

E questo provoca molta frustrazione, come riporta la «Neue Zürcher Zeitung».

Misure di sicurezza dovute a pazienti frustrati

La domanda è così grande che le farmacie hanno delle liste d’attesa fino a 100 pazienti. La frustrazione è grande tra le persone che credono che i nuovi farmaci, originariamente sviluppati per il diabete, farebbero miracoli nel trattamento del sovrappeso e dell’obesità.

Anche i medici sono toccati: una dottoressa di Winterthur riferisce alla «NZZ» che alcuni pazienti sono agitati e l'atmosfera nel suo studio è tesa, tanto che sta addirittura pensando di introdurre misure di sicurezza per proteggere sé stessa e i suoi assistenti.

Nel frattempo Novo Nordisk permette solo ordini contingentati per garantire la disponibilità in tutta la Svizzera. «Una domanda inaspettatamente elevata a livello mondiale ha portato quest'anno a temporanei rallentamenti nelle consegne anche in Svizzera», scrive il gruppo farmaceutico citato dalla «NZZ».

Una rapida distensione dell'offerta non è in vista

L'azienda danese non ha voluto fornire informazioni su se e quando i farmaci saranno disponibili in quantità sufficienti nelle farmacie e negli studi medici. «Stiamo espandendo le nostre capacità produttive globali e stiamo già utilizzando i sistemi esistenti 24 ore su 24», ha affermato.

Non è previsto un rapido miglioramento della situazione dell’offerta. A lungo termine però il mercato dei preparati dimagranti si distenderà.

Questo è dovuto principalmente al fatto che al momento sono in fase di sviluppo clinico circa 50 prodotti di 40 produttori, alcuni dei quali sono anche in forma di compresse. Ciò renderebbe più facile per i pazienti assumere i farmaci... se e quando saranno disponibili.