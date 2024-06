Un incidente con gravi conseguenze si è verificato in una stazione di servizio del Canton Turgovia. archivio Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Brutta sorpresa in una stazione di servizio Coop nel Canton Turgovia. I clienti hanno ricevuto acqua al posto della benzina. Il motivo è un disguido tecnico.

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te In una stazione di servizio Coop nel Canton Turgovia i clienti hanno ricevuto acqua al posto della benzina.

Il motivo è un disguido tecnico. Mostra di più

Brutta sorpresa per i clienti di una stazione di servizio Coop di Amriswil, nel Canton Turgovia. Al posto della benzina, gli automobilisti hanno fatto il pieno di acqua, causando chiaramente gravi danni alle loro auto.

Le persone interessate si sono poi rivolte in massa alle officine locali, come riportato dal quotidiano «Tagblatt», che non hanno però potuto aiutarle.

Al ritorno al negozio della stazione di servizio, i clienti sono stati invitati a lasciare i loro dati personali e assicurativi su un biglietto scritto a mano.

Sollecitato dal «Tagblatt», l'ufficio stampa di Coop Mineralöl AG ha poi fatto sapere che l'incidente è stato causato da un problema tecnico favorito dalla forte pioggia. Il guasto è stato poi risolto.

«Un evento unico»

L'ufficio stampa non ha però informato in merito al periodo esatto in cui il contrattempo è avvenuto, se non dicendo che si trattava del mese di giugno, e nemmeno sul numero di veicoli colpiti.

«I nostri sistemi di allarme hanno riconosciuto l'ingresso dell'acqua», ha dichiarato l'ufficio stampa, senza fornire ulteriori dettagli.

Secondo Coop, l'incidente - limitato a un giorno durante l'orario di apertura dei negozi - è stato un evento unico. Non sono stati rilasciati ulteriori informazioni riguardo l'impatto o sulla durata esatta del problema.