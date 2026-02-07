Gli automobilisti stranieri «beccati» col radar spingono al limite il sistema giudiziario. Ecco in che modo

Gli automobilisti che superano i limiti di velocità continuano a causare problemi. EPA

Gli automobilisti stranieri causano ripetutamente problemi sulle strade svizzere. Nel Canton Uri spesso non si presentano in tribunale, evitando così di essere perseguiti. L'autostrada A2, la principale via di transito verso sud, è particolarmente colpita.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Gli automobilisti stranieri spesso non si presentano alle udienze e vengono quindi condannati in contumacia.

L'applicazione di multe e sanzioni è particolarmente difficile per i conducenti provenienti da Paesi non convenzionati.

Dal 2021 la Procura di Uri ha indagato su circa 50 infrazioni per eccesso di velocità, e la percentuale di conducenti stranieri è elevata. Mostra di più

Quando i conducenti stranieri superano i limiti di velocità sulle autostrade svizzere, i procedimenti spesso non si concludono con il pagamento di una multa.

Come dimostrano i casi attuali nel Canton Uri, molti degli automobilisti accusati non si presentano alle udienze del tribunale e alla fine vengono condannati in contumacia.

Ad esempio, la polizia cantonale urana ha recentemente fermato diversi automobilisti stranieri sull'autostrada A2. Due conducenti francesi sono stati «beccati» a 141 km/h su un pezzo di autostrada con un limite di velocità di 80 km/h, mentre un italiano viaggiava a 149 km/h sullo stesso tratto.

A tutti è stato vietato di guidare in Svizzera e sono stati denunciati alla procura di Uri.

Procedimento senza imputati

La decisione del tribunale è obbligatoria per le infrazioni di velocità. Nel Canton Uri è competente il tribunale distrettuale di Uri. Ma spesso le udienze si svolgono senza i diretti accusati.

Come ha spiegato il tribunale al quotidiano «Luzerner Zeitung», le persone con residenza all'estero «regolarmente non si presentano all'udienza principale» e vengono condannate in contumacia dopo una seconda convocazione.

Di recente un uomo proveniente dall'Albania è stato condannato in questo modo. Il tribunale ha comminato una pena detentiva sospesa di circa sei mesi e una multa di poco meno di 5'000 franchi svizzeri. Resta da vedere se questa sarà mai pagata.

Gli accordi decidono sull'esecuzione

La possibilità di eseguire le sentenze dipende in larga misura dal Paese di origine del condannato.

La Svizzera ha stipulato accordi di esecuzione transfrontaliera solo con alcuni Paesi.

Dal 1° maggio 2024 è in vigore un accordo corrispondente con la Germania: le autorità svizzere possono eseguire le multe di 80 franchi o più, mentre la Germania esegue le multe svizzere di 70 euro o più. Regolamenti simili si applicano anche a Paesi come Francia, Italia e Austria.

La situazione è più difficile nei Paesi che non hanno un accordo, come la Gran Bretagna o l'Albania.

In questi casi, le persone condannate possono essere messe in stato di arresto. Se in seguito vengono fermati in Svizzera, le multe arretrate devono essere pagate immediatamente, altrimenti rischiano la reclusione.