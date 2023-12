Chi espatria in Svizzera spesso si trovano in difficoltà, ecco perché

Soli in Svizzera: molti espatriati hanno difficoltà a trovare un legame nella loro nuova patria. Annette Riedl/dpa

La Svizzera non è un luogo facile dove vivere per gli espatriati. Un nuovo studio mostra che molte persone qui si sentono sole. Anche trovare un appartamento e parlare svizzero tedesco è una sfida per gli emigrati.

Hai fretta? blue News riassume per te Trovare un alloggio, problemi linguistici e solitudine sono quello che preoccupa maggiormente gli espatriati in Svizzera.

Lo dimostra uno studio del fornitore di appartamenti Ariv e della rivista online NewinZurich.com.

Il 26% degli intervistati pensa qualche volta di ritornare a casa. Mostra di più

Quali sono le sfide più grandi per gli espatriati che si stabiliscono in Svizzera? L'affittuario Ariv e la rivista online NewinZurich.com hanno posto questa domanda a circa 300 persone.

Il risultato è che la ricerca di un appartamento, i problemi con lo svizzero tedesco e la solitudine sono ciò che preoccupa maggiormente gli emigrati nel nostro Paese. Molte persone pensano infatti regolarmente a ritornare in patria.

I problemi linguistici aumentano la solitudine

In effetti, molti stranieri in Svizzera soffrono di solitudine. Circa il 45% ha dichiarato di sentirsi solo, almeno occasionalmente. Quasi il 30% la sperimenta molto spesso.

Nel sondaggio gli svizzeri venivano descritti come «persone molto chiuse». «A tutti piace stare per conto loro» e quasi nulla è «spontaneo».

Meno d'aiuto nel contatto con la gente del posto è la barriera linguistica. È la seconda difficoltà più frequentemente citata dagli espatriati in Svizzera.

«Gente chiusa»: l'immagine che molti espatriati hanno della popolazione svizzera. sda

Soprattutto i diversi dialetti regionali rendono il fare delle nuove amicizie una sfida per gli emigrati.

Gli stranieri che arrivano nella Svizzera tedesca sono «preparati a parlare il tedesco standard, ma non i diversi dialetti che variano da regione a regione», afferma la cofondatrice Christina Fryer di NewInZurich.com al «20 Minuten». Questo potrebbe portarli a «sentirsi incompresi e isolati».

Trovare un alloggio è il problema più grande

Per trovare connessioni migliori, gli espatriati utilizzano app di contatto, parlano con sconosciuti mentre fanno shopping o per strada, prendono animali domestici o iniziano una terapia.

Il 26% degli intervistati a volte pensa di tornare a casa. L’11% ci ha pensato spesso.

Ma il problema numero uno per gli emigrati in Svizzera è trovare un alloggio. Secondo il sondaggio è la difficoltà più grande quando ci si trasferisce in Svizzera. Dopotutto, condividono questo problema con molta gente del posto.