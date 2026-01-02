Ecco quello che sappiamo sull'inferno di Crans-Montana

Inferno a Crans-Montana: in un video si vede come il soffitto prende fuoco Inferno a Crans-Montana: in un video si vede come il soffitto del locale «Le Constellation» prende fuoco. 02.01.2026

In seguito all'incendio mortale del bar «Le Constellation» di Crans-Montana, le autorità vallesane hanno fornito informazioni sullo stato attuale delle indagini. Sono stati confermati nuovi dati sulle vittime e i primi indizi sulle possibili cause dell'incendio.

Hai fretta? blue News riassume per te Le autorità vallesane hanno fornito nuove informazioni sul disastro dell'incendio nel pomeriggio di venerdì.

L'identificazione delle vittime è complessa e continua, ma richiederà molto tempo.

Le candele sulle bottiglie di champagne sono oggetto di indagine come possibile causa del rogo. Mostra di più

Meno di 48 ore dopo il devastante incendio del bar «Le Constellation» di Crans-Montana, le autorità vallesane hanno annunciato nuovi dettagli in una conferenza stampa. Le indagini sono ancora in pieno svolgimento, ma molte domande rimangono senza risposta.

Secondo la polizia cantonale, circa 40 persone hanno perso la vita. La maggior parte delle vittime è stata trovata all'interno del locale. Si sta ancora cercando di capire se tutte le persone decedute sono morte a causa dell'incendio e del fumo o se ci sono state altre cause.

L'identificazione delle salme rimane difficile

Secondo le autorità, l'identificazione delle vittime rimane difficile. I numeri non sono ancora definitivi e sono soggetti a «dinamiche in rapida evoluzione», ha spiegato la procuratrice generale Béatrice Pilloud.

Finora sono stati identificati 113 feriti, tra cui 71 cittadini svizzeri e 11 italiani.

Circa 30 specialisti, tra cui dentisti, sono coinvolti nel processo di identificazione. Oltre alle analisi del DNA, si stanno analizzando le impronte dentarie, gli effetti personali e gli indumenti.

Per ogni persona deceduta viene creato un dossier separato.

Situazione tesa negli ospedali

Il direttore degli ospedali vallesani, Eric Bonvin, ha parlato di una «situazione molto stressante». Nonostante l'estrema fretta, gli ospedali hanno funzionato sempre.

Molti dipendenti hanno interrotto le loro vacanze di Capodanno per aiutare. Allo stesso tempo, nelle strutture sanitarie sono necessarie calma e discrezione.

Numerosi feriti sono in condizioni critiche e diversi pazienti sono stati intubati e posti in coma indotto.

Circa 50 delle vittime del rogo saranno trasferiti all'estero nei prossimi giorni. I 22 pazienti ricoverati all'ospedale universitario di Losanna sono tutti giovani. La loro vita è in pericolo.

Le candele come probabile innesco che ha scatenato l'inferno

Per quanto riguarda la causa del rogo che ha generato l'inferno nel locale vallesano, la procuratrice Pilloud ha dichiarato che al momento si ipotizza che potrebbero essere state le candele sulle bottiglie di champagne ad averlo innescato.

Questi normali bengala erano probabilmente troppo vicine al soffitto. In conferenza stampa è stato ribadito che si tratta di prodotti commerciali standard, disponibili legalmente in molti negozi. Si sta verificando se il loro uso in ambienti chiusi fosse autorizzato.

Si sta indagando anche sulle modifiche apportate al bar, sui materiali utilizzati, sulla situazione delle uscite di emergenza, sugli estintori e sull'effettiva occupazione del locale.

Stando a Stéphane Ganzer, consigliere di Stato e responsabile della sicurezza, il locale era munito di un'uscita d'emergenza. «Ma è possibile che nel panico, con molto fumo e scarsa visibilità, non sia stata vista», ha aggiunto.

Non si esclude un'indagine penale, tra l'altro per omicidio colposo.

Una cerimonia funebre è prevista per venerdì 9 gennaio

Il presidente del Consiglio di Stato vallesano, Mathias Reynard, ha parlato di un «periodo di attesa quasi insopportabile» per i parenti e ha ringraziato i servizi di emergenza e i Cantoni per il loro supporto. La prognosi per molti dei feriti rimane grave.

Venerdì 9 gennaio si terrà a Crans-Montana una grande cerimonia di lutto pubblico.

L'obiettivo è quello di fornire uno spazio per i saluti e la commemorazione.