Anche i prodotti di uso quotidiano sono spesso più cari dell'80% in Svizzera rispetto all'UE. Archivbild: Sven Hoppe/dpa

Chi vive in Svizzera deve scavare più a fondo nelle proprie tasche: rispetto all'UE, i cittadini della Confederazione pagano l'80% in più per gli stessi beni e servizi. La differenza è particolarmente marcata in alcuni settori.

Maximilian Haase, Philipp Fischer Maximilian Haase

Hai fretta? blue News riassume per te In Svizzera si paga in media l'80% in più per gli stessi prodotti e servizi rispetto all'UE.

Secondo un recente studio di comparazione dei prezzi dell'UST, tutti i prodotti, dalla carne alle automobili, sono più cari in Svizzera, ad eccezione dei computer portatili e degli smartphone.

La differenza è particolarmente elevata per gli ospedali, i cui servizi costano tre volte di più rispetto all'UE. Mostra di più

È da tempo un'ovvietà che in Svizzera si paghi di più che altrove. Un'affermazione che ora viene confermata nel dettaglio dagli ultimi dati: rispetto all'UE gli svizzeri devono spendere in media l'80% in più per gli stessi beni e servizi, come mostra un confronto dei prezzi dell'Ufficio federale di statistica (UST).

Le statistiche mostrano che a livello di prodotto interno lordo, il livello dei prezzi della Svizzera nel 2024 era di 158,8 punti indice. Ciò fa della Svizzera il Paese più caro in termini di livello dei prezzi a livello di prodotto interno lordo, davanti all'Islanda (151,4) e al Lussemburgo (130).

In media, i cittadini elvetici devono pagare circa 182 franchi per prodotti e servizi che nell'UE costano 100 franchi, al netto degli effetti valutari.

Fatture particolarmente alte per i servizi

Per il confronto dei prezzi, gli uffici statistici dei Paesi hanno inserito gli stessi prodotti nei panieri. In totale sono stati confrontati oltre 2'000 prodotti e servizi. Si tratta di carne, abbigliamento, mobili, automobili e articoli elettronici come laptop e smartphone.

La Svizzera è particolarmente costosa nei settori dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria e dell'alloggio. UST 2025

Le spese per i servizi sanitari in regime di ricovero, cioè per l'assistenza in ospedali e cliniche, sono risultate particolarmente elevate. I costi sono stati fino a tre volte superiori alla media dell'UE. Anche l'istruzione e l'alloggio sono risultati due volte più alti.

I Paesi limitrofi sono significativamente più economici

Se si considera non solo la spesa delle famiglie, ma anche l'intero prodotto interno lordo, i prezzi in Svizzera sono circa il 60% più alti della media UE.

In Austria i consumatori pagano circa il 17% in più. La Germania e la Francia superano ciascuna la media UE di circa il 10%, mentre l'Italia è leggermente al di sotto della media.

Il livello dei prezzi in Svizzera è imbattuto in Europa. UST 2025

Gli acquirenti di Paesi a basso prezzo come il Montenegro, la Bosnia-Erzegovina, la Turchia e la Macedonia settentrionale hanno un rapporto qualità-prezzo particolarmente vantaggioso.

Questi Paesi si collocano in fondo alle statistiche, con i prezzi dei beni in Macedonia settentrionale inferiori di circa il 40% rispetto alla media dell'UE.

Diversi livelli salariali

Se diamo un'occhiata ai diversi livelli salariali nei singoli Paesi, i prezzi elevati della Svizzera vengono un po' ridimensionati.

L'anno scorso il salario mediano in questo Paese era di 7'024 franchi svizzeri. Il livello salariale nell'UE nel suo complesso è di circa 3'000 franchi.

Come riporta il «Tages-Anzeiger», nonostante i salari più alti pagati in Svizzera, «è probabile che ci sia anche il famigerato sovrapprezzo svizzero». Si tratta dei prezzi del software: questi risultano essere più alti di oltre il 20% rispetto all'UE.