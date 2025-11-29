  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Il video non è sessista, chi lo guarda» Gli uomini in divisa, la donna pulisce: ecco lo spot dell'esercito finito sotto accusa e subito eliminato

ai-scrape

29.11.2025 - 11:19

Il video è stato rimosso dai canali social dell'esercito poco dopo la sua pubblicazione.
Il video è stato rimosso dai canali social dell'esercito poco dopo la sua pubblicazione.
KEYSTONE

L'esercito svizzero ha cercato di promuovere il reclutamento delle figure professionali che non vestono in uniforme. Ma una controversa rappresentazione delle donne ha suscitato violenti critiche.

Antonio Fontana

29.11.2025, 11:19

Hai fretta? blue News riassume per te

  • L'esercito svizzero ha pubblicato un video in cui una ragazza pulisce il pavimento, mentre gli uomini sfilano in uniforme.
  • Molti hanno visto nell'immagine un messaggio sessista, nonostante l'esercito sostenga di voler rompere gli stereotipi.
  • Travolta dalle polemiche, la clip è stata infine rimossa.
Mostra di più

La macchina della comunicazione dei vertici militari si è inceppata. Mentre cerca pubblicamente di attirare sempre più donne a vestire l'uniforme - tant'è che di recente è stato istituito l'obbligo per tutte le giovani di partecipare alla giornata informativa del servizio militare - con una clip pubblicata sul profilo Instagram, l'esercito sembra aver commesso un clamoroso autogol.

Il video, pensato per mostrare la varietà delle professioni militari, ha infatti provocato una valanga di critiche. Lo slogan scelto - «Non è il mio colore, ma è la mia passione» - voleva celebrare ruoli diversi dall'uniforme.

Il risultato? Una ragazza in maglietta rossa che passa una lavasciuga mentre, di fianco, un drappello di uomini in uniforme prosegue compatto. Una scena che ha fatto infuriare molti, tacciata di sessismo e discriminazione. 

L'intenzione era rompere i cliché

Secondo i militari, però, come riporta il «Blick», la clip fa parte di una campagna più ampia per presentare l'Esercito svizzero come datore di lavoro aperto a tutti, in uniforme o meno. La scelta di mostrare una specialista della manutenzione degli edifici – una professione per cui, sostengono, servono competenze tecniche e che viene svolta soprattutto da uomini – sarebbe stata pensata proprio per ribaltare gli stereotipi.

Una giustificazione che non ha convinto molti. Sotto il post sono piovuti commenti indignati. Uno in particolare coglie l'umore generale: «Pubblicità deludente. Pagata con le nostre tasse. E nel 2025 mostra ancora donne che fanno le pulizie mentre gli uomini portano la divisa. Inquietante.»

«Il problema non è la clip»

La controreplica dell’esercito? Non è il video a essere sessista, ma chi lo osserva. I critici - sostengono - avrebbero ridotto il mestiere della protagonista a un banale lavoro di pulizia, ignorando le competenze tecniche richieste.

«La percezione delle donne in certi settori - esercito compreso - mostra chiaramente che c'è ancora molto da fare», sostengono i responsabili. E mentre le discussioni continuano, i vertici militari hanno comunque deciso di rimuovere la clip. 

I più letti

Ecco chi sono e che imperi controllano le 10 persone più ricche della Svizzera
I genitori volano ai Caraibi con le figlie, ma quando tornano a casa vengono chiamati in tribunale
Squalo uccide una turista svizzera, i testimoni raccontano il disperato salvataggio
Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Gli uomini in divisa, la donna pulisce: ecco lo spot dell'esercito finito sotto accusa e subito eliminato

Altre notizie

Ferrovie. 20 anni fa le FFS vietavano le sigarette sui treni, oggi dove si può fumare?

Ferrovie20 anni fa le FFS vietavano le sigarette sui treni, oggi dove si può fumare?

Nuova classifica di «Bilanz». Ecco chi sono e che imperi controllano le 10 persone più ricche della Svizzera

Nuova classifica di «Bilanz»Ecco chi sono e che imperi controllano le 10 persone più ricche della Svizzera

La lista di «Bilanz». I più ricchi in Svizzera? Ecco vincitori e vinti, la famiglia Blocher esce dalla top 10

La lista di «Bilanz»I più ricchi in Svizzera? Ecco vincitori e vinti, la famiglia Blocher esce dalla top 10