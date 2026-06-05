. All'incontro hanno partecipato la vicepresidente Marina Carobbio, Christian Vitta e il presidente della Deputazione Bruno Storni.

Il Consiglio di Stato ha ricevuto venerdì a Bellinzona il comitato «No allo smantellamento di FFS Cargo» L'esecutivo sostiene le richieste del comitato per difendere i posti di lavoro. FFS Cargo ha annunciato la soppressione di una quarantina di impieghi in Ticino, pur senza licenziamenti. Il Governo parteciperà ufficialmente alla manifestazione del 12 giugno a Chiasso. Secondo il rappresentante del comitato, Matteo Pronzini, anche l'esecutivo è preoccupato dalla logica FFS di concentrare le attività oltre Gottardo.