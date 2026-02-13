Incidente mortale Un 24enne precipita con il parapendio e muore sulle montagne di Laax

Il parapendista si è schiantato sul pendio sud del Crap Ner, montagna in zona di Laax. La Rega ha recuperato il corpo ormai senza vita del 24enne.

Un incidente con esito letale si è verificato giovedì pomeriggio in zona Crap Ner a Laax (GR). Un pilota di parapendio di 24 anni è precipitato su un ripido pendio. Il giovane è deceduto sul posto.