Il parapendista si è schiantato sul pendio sud del Crap Ner, montagna in zona di Laax. La Rega ha recuperato il corpo ormai senza vita del 24enne.
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Un incidente con esito letale si è verificato giovedì pomeriggio in zona Crap Ner a Laax (GR). Un pilota di parapendio di 24 anni è precipitato su un ripido pendio. Il giovane è deceduto sul posto.
Secondo le prime informazioni della Polizia cantonale grigionese, il 24enne stava volando dall'Alto Vallese in direzione dei Grigioni.
La caduta letale è avvenuta sul versante sud del Crap Ner, montagna in zona di Laax che supera i 2'700 metri di quota. La Rega ha recuperato il corpo del pilota ormai senza vita.
Sotto la direzione del Ministero pubblico della Confederazione, che si occupa degli incidenti aerei, le forze dell'ordine stanno accertando le circostanze che hanno portato allo schianto.
Nelle ultime due settimane si sono già verificati altri due incidenti letali col parapendio in Svizzera.
Il primo è avvenuto il 14 luglio sopra la località vallesana di Vercorin. La vittima era un cittadino svizzero di 46 anni.
Il secondo incidente è avvenuto il 29 luglio a Naters in Alto Vallese. Per ragioni ancora sconosciute un pilota svizzero di parapendio di 35 anni ha perso il controllo della vela nella regione del Foggenhorn sopra la valle del Gredetsch ed è precipitato.