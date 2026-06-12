Lotta alla droga Cifra record per i pernottamenti nel 2025 nel dormitorio di emergenza a Coira

Nel 2025, 153 persone hanno usufruito del dormitorio di emergenza di Coira per la cifra record di 3505 pernottamenti. Stando al rapporto annuale dell'associazione Überlebenshilfe Graubünden, il limite di capienza è stato spesso raggiunto, soprattutto nei mesi invernali.