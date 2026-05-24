Un'abitazione di Malix (GR) è stata completamente distrutta da un incendio.
Polizia cantonale dei Grigioni
Un'abitazione di Malix (GR) è stata completamente distrutta da un incendio ieri, sabato, sera. Gli inquilini – una famiglia con bambini – sono riusciti a mettersi in salvo in tempo.
Le fiamme sono state segnalate alle 20.48 alla centrale operativa della polizia cantonale, si legge in una nota diffusa oggi da quest'ultima.
I vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio verso mezzanotte. A causa del fumo, la strada principale è stata chiusa a lungo.